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Факты / Спорт
Анастасія Дячкіна |

На прощании с Марадоной ожидают не менее миллиона человек

На прощании с легендарным аргентинским футболистом Диего Марадоной ожидают не менее миллиона человек. Церемония прощания состоится в президентском дворце.

Двери резиденции Casa Rosada будут открыты с утра вторника для всех желающих проститься с талантливым футболистом.

Кроме того, толпы людей уже собрались возле обелиска в Буэнос-Айресе, который подсветили цветами флага из-за смерти национального героя. Сторонники Марадоны также собираются возле стадиона, где тот начинал свою карьеру.

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Президент Альберто Фернандес объявил три дня национального траура, чтобы почтить память Диего Армандо Марадоны, назвав его лучшим футболистом в мире и человеком, который сделал аргентинцев безмерно счастливы.

Смерть легенды

25 ноября умер Диего Марадона — легендарный аргентинский футболист. Ему было 60 лет.

Он перенес кардиореспираторную остановку сердца в своем доме в районе Сан-Андрес. Несколько машин скорой помощи приехали, чтобы оказать ему помощь, но спасти легендарного аргентинского футболиста не удалось.

Источник: The Guardian

Фото: Getty Images

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