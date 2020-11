У мережу виклали останні відеокадри з легендою аргентинського футболу Дієго Марадоною, який помер 25 листопада 2020 року.

Відео було записано біля його будинку за кілька днів до смерті футболіста.

Читайте: Марадону поховали поруч із батьками у передмісті Буенос-Айреса

На кадрах 60-річний футболіст важко йде у супроводі трьох чоловіків, тримаючись за плече одного з них, щоб не впасти. Ще один чоловік йшов за Марадоною та ніc стілець, щоб футболіст у будь-який момент міг сісти та відпочити.

Попри очевидний дискомфорт, колишня зірка італійського Наполі та каталонської Барселони продемонстрував своє щире серце. Дієго помахав маленькій дівчинці, яка кілька разів вигукнула: Привіт, Дієго.

Потім дитина радісно заявила: Зі мною привітався Марадона.

Maradona turns and waves to overjoyed little girl in last ever footage of the star, filmed days before he died https://t.co/JK3WJPmkXQ pic.twitter.com/vXWHDrU7gU

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 27, 2020