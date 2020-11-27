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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

У мережі з’явилися останні прижиттєві кадри Марадони, де він помахав дівчинці

У мережу виклали останні відеокадри з легендою аргентинського футболу Дієго Марадоною, який помер 25 листопада 2020 року.

Відео було записано біля його будинку за кілька днів до смерті футболіста.

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На кадрах 60-річний футболіст важко йде у супроводі трьох чоловіків, тримаючись за плече одного з них, щоб не впасти. Ще один чоловік йшов за Марадоною та ніc стілець, щоб футболіст у будь-який момент міг сісти та відпочити.

Попри очевидний дискомфорт, колишня зірка італійського Наполі та каталонської Барселони продемонстрував своє щире серце. Дієго помахав маленькій дівчинці, яка кілька разів вигукнула: Привіт, Дієго.

Потім дитина радісно заявила: Зі мною привітався Марадона.

Відомо, що ці кадри були знять сусідом легендарного футболіста у Сан-Андресі, де Марадона провів останні два тижні свого життя після того, як його виписали зі шпиталю Olivos Clinic у Буенос-Айресі.

Дієго Марадона помер на 61-му році життя внаслідок серцевого нападу у своєму будинку у Сан-Андресі у районі Нордельта.

25 листопада до його будинку прибуло дев’ять машин швидкої допомоги, але медики не змогли реанімувати уславленого гравця.

Після смерті Марадони в Аргентині Альберто Фернандес оголосив у країні триденну жалобу.

Джерело: Daily Mail

Фото: Dreamstime

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