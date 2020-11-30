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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Села на газон: футболистка отказалась почтить память Марадоны

МарадИгрок женского клуба Виахес Интерриас Паула Дапенья отказалась почтить память легенды мирового футбола Диего Марадоны, который умер 25 ноября.

Во время минуты молчания перед матчем против Депортиво 24-летняя Дапенья села газон и повернулась спиной. Остальные игроки обеих команд остались стоять.

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Таким образом футболистка решила выразить свой протест против человека, которого считает насильником и педофилом.

— В футбольном плане Марадона обладал удивительными навыками. Но как человек не мог этим похвастаться. Известны случаи педофилии и жестокого обращения с женщинами идут вопреки моим идеалам. Как только я узнала, что на его память будет минута молчания, я отказалась ее соблюдать в память о насильнике, педофиле и обидчике женщин, — рассказала Паула.

Также девушка рассказала, что после своего протеста во время минуты молчания стала получать угрозы.

По словам одноклубников Дапеньи, она придерживается феминистских взглядов.

Диего Марадона умер на 61-м году жизни в результате сердечного приступа в своем доме в Сан-Андресе в районе Нордельта.

25 ноября к его дому прибыло девять машин скорой помощи, но медики не смогли реанимировать прославленного игрока.

Фото: Jordi Arrufat

Источник: AS

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