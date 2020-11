МарадИгрок женского клуба Виахес Интерриас Паула Дапенья отказалась почтить память легенды мирового футбола Диего Марадоны, который умер 25 ноября.

Во время минуты молчания перед матчем против Депортиво 24-летняя Дапенья села газон и повернулась спиной. Остальные игроки обеих команд остались стоять.

Таким образом футболистка решила выразить свой протест против человека, которого считает насильником и педофилом.

Her name is Paula Dapena, she plays for Viajes Interrías Female Football Club in Galicia, northwestern Spain.

She refused to keep a minute of silence for Maradona as a protest because he was an abuser against women.

Stand up for your values is easier said than done.

Well done. pic.twitter.com/K4DP6KCDYA

— Jordi Arrufat (@Jordiarrufat) November 29, 2020