МарадИгрок женского клуба Виахес Интерриас Паула Дапенья отказалась почтить память легенды мирового футбола Диего Марадоны, который умер 25 ноября.
Во время минуты молчания перед матчем против Депортиво 24-летняя Дапенья села газон и повернулась спиной. Остальные игроки обеих команд остались стоять.
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Таким образом футболистка решила выразить свой протест против человека, которого считает насильником и педофилом.
— В футбольном плане Марадона обладал удивительными навыками. Но как человек не мог этим похвастаться. Известны случаи педофилии и жестокого обращения с женщинами идут вопреки моим идеалам. Как только я узнала, что на его память будет минута молчания, я отказалась ее соблюдать в память о насильнике, педофиле и обидчике женщин, — рассказала Паула.
Her name is Paula Dapena, she plays for Viajes Interrías Female Football Club in Galicia, northwestern Spain.
She refused to keep a minute of silence for Maradona as a protest because he was an abuser against women.
Stand up for your values is easier said than done.
Well done. pic.twitter.com/K4DP6KCDYA
— Jordi Arrufat (@Jordiarrufat) November 29, 2020
Также девушка рассказала, что после своего протеста во время минуты молчания стала получать угрозы.
По словам одноклубников Дапеньи, она придерживается феминистских взглядов.
Диего Марадона умер на 61-м году жизни в результате сердечного приступа в своем доме в Сан-Андресе в районе Нордельта.
25 ноября к его дому прибыло девять машин скорой помощи, но медики не смогли реанимировать прославленного игрока.
Фото: Jordi Arrufat