МарадИгрок женского клуба Виахес Интерриас Паула Дапенья отказалась почтить память легенды мирового футбола Диего Марадоны, который умер 25 ноября.

Во время минуты молчания перед матчем против Депортиво 24-летняя Дапенья села газон и повернулась спиной. Остальные игроки обеих команд остались стоять.

Читайте: В сети появились последние прижизненные кадры Марадоны, где он помахал девочке

Таким образом футболистка решила выразить свой протест против человека, которого считает насильником и педофилом.

— В футбольном плане Марадона обладал удивительными навыками. Но как человек не мог этим похвастаться. Известны случаи педофилии и жестокого обращения с женщинами идут вопреки моим идеалам. Как только я узнала, что на его память будет минута молчания, я отказалась ее соблюдать в память о насильнике, педофиле и обидчике женщин, — рассказала Паула.

Her name is Paula Dapena, she plays for Viajes Interrías Female Football Club in Galicia, northwestern Spain. She refused to keep a minute of silence for Maradona as a protest because he was an abuser against women. Stand up for your values is easier said than done.

Well done. pic.twitter.com/K4DP6KCDYA — Jordi Arrufat (@Jordiarrufat) November 29, 2020

Также девушка рассказала, что после своего протеста во время минуты молчания стала получать угрозы.

По словам одноклубников Дапеньи, она придерживается феминистских взглядов.

Диего Марадона умер на 61-м году жизни в результате сердечного приступа в своем доме в Сан-Андресе в районе Нордельта.

25 ноября к его дому прибыло девять машин скорой помощи, но медики не смогли реанимировать прославленного игрока.

Фото: Jordi Arrufat