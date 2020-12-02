Ювентус – Динамо – 3:0.

2 декабря итальянский Ювентус в матче 5 тура группового раунда Лиги чемпионов победил Динамо.

В первом тайме в воротах киевлян расписался Кьеза после того, как вколотил мяч головой с близкого расстояния после подачи Сандро. 1:0.

Ювентус имел еще моменты в первые 45 игры, чтобы забить больше, но не везло. Например, Роналдо попал в перекладину, когда зряче бил в ворота Бущана с угла штрафной.

У Динамо стоит отметить супермомент у Цыганкова, который вышел на “свидание” с Щенсны, но попал в ногу вратарю соперника.

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Во втором тайме Ювентус продолжил победное дело.

На 57 минуте Кьеза протянул мяч на правом фланге и сделал передачу во вратарскую, где Роналду после отскока добил его в пустые ворота. 2:0.

Автором третьего гола стал Мората, который на 66 минуте получил мяч в центре штрафной Динамо и технично пробил мимо Бущана. 3:0.

Теперь решающий матч для Динамо 8 декабря против Ференцвароша.

Отметим, что поединок ЛЧ впервые обслужила женская бригада арбитров во главе с француженкой Стефани Фраппар.

Больше деталей о матче можно найти текстовой онлайн-трансляции матча Ювентус — Динамо.