Ювентус – Динамо – 3:0.

2 грудня італійський Ювентус в матчі 5 туру групового раунду Ліги чемпіонів переміг Динамо.

У першому таймі у воротах киян розписався Кьєза після того, як забив м’яч головою з близької відстані після подачі Сандро. 1:0.

Ювентус мав ще моменти в перші 45 хвилин гри, щоби забити більше, але не щастило. Наприклад, Роналдо влучив у поперечину, коли зряче бив у ворота Бущана з кута штрафного майданчика.

У Динамо варто відзначити супермомент у Циганкова, який вийшов на “побачення” з Щенсни, але влучив у ногу воротарю суперника.

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У другому таймі Ювентус продовжив переможну справу.

На 57 хвилині Кьєза протягнув м’яч на правому фланзі та зробив передачу у воротарський, де Роналду після відскоку добив його у пусті ворота. 2:0.

Автором третього голу став Мората, який на 66 хвилині отримав м’яч у центрі штрафного Динамо і технічно пробив повз Бущана. 3:0.

Тепер вирішальний матч для Динамо 8 грудня проти Ференцвароша.

Зазначимо, що поєдинок ЛЧ вперше обслужила жіноча бригада арбітрів на чолі з француженкою Стефані Фраппар.

Більше деталей про матч можна знайти текстовій онлайн-трансляції матчу Ювентус – Динамо.