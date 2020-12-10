Интер — Шахтер: смотреть видео и обзор матча Лиги Чемпионов 2020/2021

Интер — Шахтер — 0:0.

Первый тайм игры был очень напряженным и не особо зрелищным, ведь цена ошибки была очень высокой.

Каждая из команд только один раз попала в створ, но счет так и не открыла.

Уже на 7 минуте матча Интер имел шанс праздновать взятие ворот, но Лаутаро из штрафной мощно пробил в перекладину ворот Шахтера.

У горняков можно отметить момент у Додо, который заставил Хандановича в прыжке вытаскивать мяч.

Во втором тайме напряжение росло с каждой минутой, но голов команды так и не забыли.

На 53 минуте игрок Интера Лукаку пробил головой в ворота Шахтера, но Трубин эффектно вытащил мяч из правой девятки.

У Шахтера был супермомент на 63 минуте, когда контратака дончан привела к двум чрезвычайно опасным ударам, последний из которых прошел немного над перекладиной.

Под конец Интер пошел на штурм ворот гостей. В одном из моментов горнякам помог соперник Лукаку, который остановил мяч после удара Санчеса.

Затем в дополнительное время Трубин сделал еще один сейв после удара Эриксена.

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Шахтер ждет Лига Европы

После победы в параллельном матче Реала над Боруссией (2:0) оба этих клуба вышли в 1/8 финала.

Ничья Шахтера против Интера позволила горнякам занять третье место в группе B и весной сыграть в Лиге Европе. Это была группа смерти, поэтому Шахтер может гордиться.

Больше деталей о матче можно найти в текстовой онлайн-трансляции матча Интер — Шахтер.