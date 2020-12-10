Інтер – Шахтар – 0:0.

Перший тайм гри був дуже напруженим та не особливо видовищним, адже ціна помилки була дуже високою.

Кожна з команд лише один раз влучила у площину воріт, але рахунок так і не відкрила.

Уже на 7 хвилині матчу Інтер мав шанс святкувати взяття воріт, але Лаутаро зі штрафного майданчика потужно пробив у поперечину воріт Шахтаря.

У гірників можна відзначити момент у Додо, який змусив Хандановича у стрибку витягати м’яч.

У другому таймі напруга зростала з кожною хвилиною, але голів команди так і не забили.

На 53 хвилині гравець Інтера Лукаку пробив головою у ворота Шахтаря, але Трубін ефектно витягнув м’яч із правої дев’ятки.

У Шахтаря був супермомент на 63 хвилині, коли контратака донеччан призвела до двох надзвичайно небезпечних ударів, останній із яких пройшов трохи над поперечкою.

Під кінець Інтер пішов на штурм воріт гостей. В одному з моментів гірникам допоміг суперник Лукаку, який зупинив м’яч після удару Санчеса.

Потім у додатковий час Трубін зробив ще один сейв після удару Еріксена.

Фінальний свисток – 0:0. Шахтар посів третю сходинку в групі B та навесні гратиме в Лізі Європі. Це була група смерті! Шахтар може пишатися.