В субботу, 12 декабря, в Лондоне прошел вечер бокса. Британский боксер Энтони Джошуа (новый рекорд: 24-1, 22 KO) успешно защитил 4 пояса чемпиона мира (WBA Super, IBF, WBO и второстепенный IBO).

Его соперником был болгарин Кубрат Пулев (28-2, 14 КО).

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Джошуа полностью доминировал на ринге. Четыре раза за бой болгарину открывали счет. Поединок завершился победой Джошуа нокаутом в девятом раунде.

The ringside angle of Anthony Joshua’s KO ???? pic.twitter.com/uEySR3McnJ — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) December 12, 2020

Для Энтони это была первая защита поясов после реванша с Энди Руисом. 31-летний британец провел в профессиональной карьере 25 боев, в 24 из которых он победил (22 — нокаутом).

Бой Джошуа — Пулев переносился уже дважды. Впервые боксеры должны были выйти в ринг еще в октябре 2017 года, но бой отменили из-за травмы болгарина. Во второй раз его планировали на июнь 2020 года, но помешала эпидемия коронавируса.