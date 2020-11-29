Легенды мирового бокса Майк Тайсон и Рой Джонс в ночь с 28 на 29 ноября провели бой в Лос-Анджелесе. Продолжительность раунда сократили с трех до двух минут.

Оба боксера получили утолщенные перчатки, ведь Тайсон и Джонс уже возрастные спортсмены — им 54 и 51 год соответственно.

Поединок продлился все восемь раундов, однако судьи однозначно не смогли выбрать победителя. Один из трех судей насчитал ничью, второй — победу Джонса, третий — победу Тайсона. В общем бой закончился ничьей.

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За бой Майк Тайсон получил за бой $10 млн, часть из этих средств он отдаст на благотворительность, а Джонс получил $3 млн.

Майк Тайсон — самый молодой чемпион мира в тяжелом весе. Последний раз он выходил на ринг в 2005 году. За свою карьеру Тайсон провел 56 боев, 50 из которых выиграл (44 нокаутом), а шесть проиграл.

Рой Джонс на профессиональном ринге провел 75 боев, 66 из которых выиграл, а девять проиграл. Свой последний поединок он провел в 2018 году.

Майк Тайсон съел “ухо Роя Джонса”

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон накануне боя с Роем Джонсом решил попугать своего соперника. В YouTube появился ролик, где Железный Майк сидит за одним столом с детьми на День благодарения и предлагает им праздничную индейку.

Однако вместо запеченной птицы на тарелке оказывается торт, напоминающий голову будущего соперника Тайсона Роя Джонсона. Со словами, что его любимой частью является ухо, американский боксер отрезает себе кусочек и съедает.