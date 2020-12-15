Бывший футболист киевского Динамо Петр Слободян умер в возрасте 67-ми лет.

Причины смерти обладателя Суперкубка УЕФА в составе бело-синих не сообщаются.

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За киевский клуб Слободян выступал с 1975 по 1979 года. Кроме Суперкубка УЕФА в 1975 году он вместе с бело-синими становился чемпионом СССР в 1975 и 1977 годах. Всего за Динамо Слободян провел около сотни матчей.

Травмы помешали Слободяну продолжать играть на высоком уровне и он вынужден был закончить карьеру игрока в 27-летнем возрасте. В его активе также два матча за сборную СССР.

После завершения карьеры футболиста Петр Слободян работал преподавателем на кафедре физического воспитания университета имени Тараса Шевченко. Впоследствии стал заведующим кафедрой. Параллельно выступал за команду ветеранов Динамо, которую некоторое время возглавлял.

Как тренер он дважды возглавлял столичный клуб Оболонь (2001-2004 и 2006-2008 годы). В первом же сезоне под его руководством команда пробилась в высшую лигу.

Умер Паоло Росси

Чемпион мира 1982 года в составе сборной Италии Паоло Росси умер в возрасте 64 лет.

Причиной смерти обладателя Золотого мяча стал рак легких.