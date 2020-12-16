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Факти / Спорт
Софія Телішевська |

Технічна поразка: Арбітражний суд зареєстрував апеляцію УАФ проти УЄФА

Арбітражний суд в Лозанні зареєстрував апеляцію Української асоціації футболу проти УЄФА та Швейцарської футбольної асоціації. Йдеться про зарахування технічної поразки збірної України в матчі Ліги націй проти Швейцарії.

У Лозанні вивчать рішення УЄФА про присудження технічної поразки з рахунком 0:3.

УАФ вимагає скасувати технічну поразку української збірної та переграти матч або ж провести процедуру жеребкування результату.

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Технічна поразка проти Швейцарії: суд розгляне апеляцію

Наразі тривають досудові процедури, сторони обмінюються письмовими поданнями. Склад суддів призначать найближчими днями, однак дата розгляду справи поки не визначена.

Технічна поразка

УЄФА 25 листопада присудив збірній України технічну поразку з рахунком 3:0.

Апеляційний орган УЄФА ухвалив рішення оголосити матч Ліги націй УЄФА 2020/21 між Швейцарією та Україною, який мав відбутися 17 листопада 2020 року, програним для збірної України.

У заяві йдеться, що Україна несе відповідальність за те, що матч не відбувся.

Фото: Dreamstime

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