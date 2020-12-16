Технічна поразка проти Швейцарії: суд розгляне апеляцію

Арбітражний суд в Лозанні зареєстрував апеляцію Української асоціації футболу проти УЄФА та Швейцарської футбольної асоціації. Йдеться про зарахування технічної поразки збірної України в матчі Ліги націй проти Швейцарії.

У Лозанні вивчать рішення УЄФА про присудження технічної поразки з рахунком 0:3.

УАФ вимагає скасувати технічну поразку української збірної та переграти матч або ж провести процедуру жеребкування результату.

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Наразі тривають досудові процедури, сторони обмінюються письмовими поданнями. Склад суддів призначать найближчими днями, однак дата розгляду справи поки не визначена.

Технічна поразка

УЄФА 25 листопада присудив збірній України технічну поразку з рахунком 3:0.

Апеляційний орган УЄФА ухвалив рішення оголосити матч Ліги націй УЄФА 2020/21 між Швейцарією та Україною, який мав відбутися 17 листопада 2020 року, програним для збірної України.

У заяві йдеться, що Україна несе відповідальність за те, що матч не відбувся.