КДК УАФ засчитал Ингульцу техническое поражение в матче с Шахтером

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола принял решение относительно отмененного матча 13 тура украинской Премьер-лиги между Ингульцом и донецким Шахтером.

Комитет постановил, что клуб из Петрово несет вину за необеспечение подготовки футбольного поля для проведения матча.

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Согласно ч. 6 ст. 10 Регламента УПЛ Ингульцу засчитано техническое поражение со счетом 0:3, а Шахтер — техническую победу — 3:0.

Также Ингулец должен выплатить штраф в размере 50 тыс. грн.

Матч 13 тура УПЛ между Ингульцом и Шахтером должен был состоятся 13 декабря 2020 года в Кропивницкому, но делегат матча после консультации с арбитрами принял решение отменить игру из-за неготовности поля. На стадионе не был включен подогрев.

Клуб из Петрово предлагал горнякам перенести матч на весну.

Таким образом Шахтер остается на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Украины по футболу, отставая от киевского Динамо на одно очко. Ингулец идет десятым.

Арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию УАФ

Арбитражный суд в Лозанне зарегистрировал апелляцию УАФ против УЕФА и Швейцарской футбольной ассоциации. Речь идет о техническом поражении сборной Украины в матче Лиги наций против Швейцарии.

УАФ требует отменить техническое поражение украинской сборной и переиграть матч или провести процедуру жеребьевки результата.