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Марія Степанюк |

Вы часть этого путешествия: Роналду поблагодарил за 250 млн подписчиков в Instagram

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на достижение отметки в 250 млн подписчиков в социальной сети Instagram.

35-летний футболист стал первым человеком в мире, на кого в этой соцсети подписалось 250 млн.

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По этому показателю Роналду уступает только официальному аккаунту Instagram, за которым следят 382 млн.

— 250 млн! Что за невероятное число! Спасибо всем, вы часть этого путешествия, — написал Роналду.

 

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За четыре часа после публикации этот пост португальца собрал более 6,5 млн лайков.

В топ-10 самых популярных аккаунтов социальной сети также входит страница форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси, на которого подписано 174 млн человек.

Топ-10 самых популярных аккаунтов:

  • Instagram — 382 млн
  • Криштиану Роналду — 250 млн
  • Ариана Гранде — 214 млн
  • Дуэйн Джонсон — 209 млн
  • Кайли Дженнер — 207 млн
  • Селена Гомес — 200 млн
  • Ким Кардашян — 197 млн
  • Лионель Месси — 174 млн
  • Бейонсе — 159 млн
  • Джастин Бибер — 155 млн

Также, снимок с Диего Марадоной, который Роналду опубликовал 25 ноября, — в день смерти аргентинского футболиста, набрал 19,5 млн лайков и стал самым популярным в сети в 2020 году.

Этот пост также вошел в топ-3 за всю историю Instagram. Публикация уступает только посту с яйцом (54,8 млн) и последний прижизненной публикации американского рэпера XXXTentacion (22,7 млн).

Фото: Depositphotos

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