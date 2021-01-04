Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на достижение отметки в 250 млн подписчиков в социальной сети Instagram.

35-летний футболист стал первым человеком в мире, на кого в этой соцсети подписалось 250 млн.

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По этому показателю Роналду уступает только официальному аккаунту Instagram, за которым следят 382 млн.

— 250 млн! Что за невероятное число! Спасибо всем, вы часть этого путешествия, — написал Роналду.

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За четыре часа после публикации этот пост португальца собрал более 6,5 млн лайков.

В топ-10 самых популярных аккаунтов социальной сети также входит страница форварда каталонской Барселоны Лионеля Месси, на которого подписано 174 млн человек.

Топ-10 самых популярных аккаунтов:

Instagram — 382 млн

Криштиану Роналду — 250 млн

Ариана Гранде — 214 млн

Дуэйн Джонсон — 209 млн

Кайли Дженнер — 207 млн

Селена Гомес — 200 млн

Ким Кардашян — 197 млн

Лионель Месси — 174 млн

Бейонсе — 159 млн

Джастин Бибер — 155 млн

Также, снимок с Диего Марадоной, который Роналду опубликовал 25 ноября, — в день смерти аргентинского футболиста, набрал 19,5 млн лайков и стал самым популярным в сети в 2020 году.

Этот пост также вошел в топ-3 за всю историю Instagram. Публикация уступает только посту с яйцом (54,8 млн) и последний прижизненной публикации американского рэпера XXXTentacion (22,7 млн).