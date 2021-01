Криштиану Роналду повторил рекорд по голам за всю историю футбола

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду догнал чехословацкого футболиста Йозефа Бицана по количеству забитых голов в официальных матчах.

В матче 17-го тура итальянской Серии А против Сассуоло (3:1) Роналду отметился голом на второй добавленной минуте ко второму тайму, который стал для португальца 759-м в официальных встречах.

Сейчас у Роналду и Бицан делят первую строчку в списке лучших бомбардиров по количеству голов в официальных матчах за всю историю футбола.

Роналду достиг этой отметки за 1 037 матчей, тогда как Бицану было достаточно 495 игр. Третье место в списке за бразильским футболистом Пеле, который забил 757 мячей в официальных матчах.

