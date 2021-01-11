Криштиану Роналду повторил рекорд по голам за всю историю футбола

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду догнал чехословацкого футболиста Йозефа Бицана по количеству забитых голов в официальных матчах.
В матче 17-го тура итальянской Серии А против Сассуоло (3:1) Роналду отметился голом на второй добавленной минуте ко второму тайму, который стал для португальца 759-м в официальных встречах.
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Сейчас у Роналду и Бицан делят первую строчку в списке лучших бомбардиров по количеству голов в официальных матчах за всю историю футбола.
— Очередные очень важные три очка. Рад внести вклад в победу! Нужно продолжать в том же духе, — прокомментировал Роналду победу над Сассуоло.
Роналду достиг этой отметки за 1 037 матчей, тогда как Бицану было достаточно 495 игр. Третье место в списке за бразильским футболистом Пеле, который забил 757 мячей в официальных матчах.
Most official goals scored for club and country in football history:
Josef Bican (759)
Cristiano Ronaldo (759)
Pelé (757)
Cristiano Ronaldo is now level with Josef Bican. pic.twitter.com/LipSM82i4Y
— Squawka Football (@Squawka) January 10, 2021
Ранее достижения Пеле по наибольшему количеству голов в составе одной команды (644 против 643) побил аргентинский форвард каталонской Барселоны Лионель Месси.
Однако, бразильский клуб Сантос, цвета которого защищал легендарный Пеле, не захотел признавать достижения Месси и посчитал бразильцу голы, которые он забил в товарищеских матчах.