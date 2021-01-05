В первом полуфинальном матче на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года сборная Канады нанесла разгромное поражение команде России со счетом 5:0.

Встреча состоялась в канадском Эдмонтоне на арене Роджерс Плейс при пустых трибунах.

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В составе победителей заброшенными шайбами ​​отметились Алекс Ньюхук, Коннор МакМайкл, Кол Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс.

Такое поражение подорвало российскую сеть — хоккейные болельщики язвительно комментировали разгром, а публичные лица в РФ не могли подобрать слов.

В частности, певец Лев Лещенко очень эмоционально отреагировал на сухой разгром.

— Как так можно? Значит, нет никакой хоккейной школы. Молодежь — это наша смена. Так и будем за счет иностранцев все время играть, — сказал артист.

Казахский тренер Юрий Новиков считает, что канадцы смяли россиян.

— Это трагедия, психологический удар для болельщиков, для ребят. Канадцы нас просто смяли, они были сильнее, и функционально бегали быстрее, точнее передавали шайбу.

Бывший вратарь НХЛ Александр Фомичев сравнял российских хоккеистов с состоянием людей, которые выпили снотворного.

— Это страшный сон, наши ребята вышли на игру неготовыми. Ощущение, будто снотворного выпили перед игрой, были заторможеными.

Не были снисходительными относительно сборной России и пользователи соцсетей, которые беспощадно иронизировали над поражением от канадцев.

— Вчера пропаганда ТВ крутила матч молодежки Канада-Россия (0:6) за 2011 год, назвав его матчем века. Интересно, вчерашний матч, где нам напихали 5:0 как долго будет теперь крутиться и называться?

Вчера пропагандаТВ крутила матч молодежки Канада-Россия (0:6) от 2011 года, назвав его матчем века.Интересно, вчерашний матч, где нам напихали 5 в ноль как долго будет теперь крутиться и называться? — Oleg_Konikov (@okonikedet) January 5, 2021

— Хоккей тоже все. Россия — Канада 0:5.

Хоккей тоже усе! Россия- Канада 0:5. pic.twitter.com/Y5gHueoOQu — Микола- Читаю взаимно (@YbinzrPur) January 5, 2021

— И скрепы не помогли. Канада — Россия — 5:0.

И скрепы не помогли..

Канада Россия 5:0 https://t.co/cZzytslLqj — Андрей Колесников (@Andru211276) January 5, 2021

— Какая боль, какая боль. Канада — Россия 5:0.

— Доброе утро, Аргентина!

— Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею. Боль: Канада — Россия 5:0. И в этом Навальный виноват? Или нет, наверное это все пандемия? Нет… британские спецслужбы и украинская разведка помешали России выиграть.

Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею. Какая боль: Канада Россия 5:0. И в этом Навальный виноват? Или нет, наверно это все пандемия? Нет… британские спецслужбы и Украинская разведка помешали россии выиграть. pic.twitter.com/WuulR0ym1u — Democrat Illuminat (@Alhimikon) January 5, 2021

— Какая боль, какая боль, Канада — Россия 5:0! Канадцы даже не успели вспотеть. Легкий спарринг перед финалом с США.

Какая боль, какая боль, Канада — Россия 5:0! Канадцы даже не успели вспотеть. Лёгкий спарринг перед финалом с США. — Северный абориген 97%Жыве Беларусь! (@kalmar563) January 5, 2021

В финале турнира в Эдмонтоне сойдутся сборные Канады и США. Американцы в своем полуфинальном поединке вырвали победу у команды Финляндии — 4:3.

В матче за третье место сойдутся Россия и Финляндия. Оба матча запланированы на 6 января. Матч за третье место начнется в 00.30 по киевскому времени, а финал в 4.30 утра.