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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

И скрепы не помогли: реакция на разгром России от Канады на МЧМ по хоккею

В первом полуфинальном матче на молодежном чемпионате мира по хоккею 2021 года сборная Канады нанесла разгромное поражение команде России со счетом 5:0.

Встреча состоялась в канадском Эдмонтоне на арене Роджерс Плейс при пустых трибунах.

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В составе победителей заброшенными шайбами ​​отметились Алекс Ньюхук, Коннор МакМайкл, Кол Перфетти, Брейден Шнайдер и Дилан Козенс.

Такое поражение подорвало российскую сеть — хоккейные болельщики язвительно комментировали разгром, а публичные лица в РФ не могли подобрать слов.

В частности, певец Лев Лещенко очень эмоционально отреагировал на сухой разгром.

— Как так можно? Значит, нет никакой хоккейной школы. Молодежь — это наша смена. Так и будем за счет иностранцев все время играть, — сказал артист.

Казахский тренер Юрий Новиков считает, что канадцы смяли россиян.

— Это трагедия, психологический удар для болельщиков, для ребят. Канадцы нас просто смяли, они были сильнее, и функционально бегали быстрее, точнее передавали шайбу.

Бывший вратарь НХЛ Александр Фомичев сравнял российских хоккеистов с состоянием людей, которые выпили снотворного.

— Это страшный сон, наши ребята вышли на игру неготовыми. Ощущение, будто снотворного выпили перед игрой, были заторможеными.

Не были снисходительными относительно сборной России и пользователи соцсетей, которые беспощадно иронизировали над поражением от канадцев.

— Вчера пропаганда ТВ крутила матч молодежки Канада-Россия (0:6) за 2011 год, назвав его матчем века. Интересно, вчерашний матч, где нам напихали 5:0 как долго будет теперь крутиться и называться?

— Хоккей тоже все. Россия — Канада 0:5.

— И скрепы не помогли. Канада — Россия — 5:0.

— Какая боль, какая боль. Канада — Россия 5:0.

— Доброе утро, Аргентина!

— Россия проиграла Канаде в финале молодежного ЧМ по хоккею. Боль: Канада — Россия 5:0. И в этом Навальный виноват? Или нет, наверное это все пандемия? Нет… британские спецслужбы и украинская разведка помешали России выиграть.

— Какая боль, какая боль, Канада — Россия 5:0! Канадцы даже не успели вспотеть. Легкий спарринг перед финалом с США.

В финале турнира в Эдмонтоне сойдутся сборные Канады и США. Американцы в своем полуфинальном поединке вырвали победу у команды Финляндии — 4:3.

В матче за третье место сойдутся Россия и Финляндия. Оба матча запланированы на 6 января. Матч за третье место начнется в 00.30 по киевскому времени, а финал в 4.30 утра.

Фото: Getty Images

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