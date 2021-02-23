В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2020/21 киевское Динамо встретится с бельгийским Брюгге. Игра состоится 25 февраля в Брюгге на стадионе Ян Брейдель.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2, на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать российский канал Матч! Футбол 3 и белорусский Беларусь 5. Интернет.

В повторе игру можно будет посмотреть 26 февраля в 4.00 и 10.25 на канале Футбол 1, а также в 18.30 на Футбол 2.

Это будет четвертая официальная игра команд в истории. Последний раз они встречались в Киеве в первом матче 1/16 финала Лиги Европы текущего сезона. Динамо первым открыло счет после точного удара Виталия Буяльского, но бельгийцы сравняли благодаря голу Брандона Мехеле.

В итоге игра завершилась шатким и ничейным счетом 1:1. Чтобы пройти дальше в турнире подопечным Мирчи Луческу непременно нужно забивать в Бельгии.