В Черниговской области неизвестные браконьеры убили самца лося европейского из Красной книги Украины.

Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Черниговской области.

По данным Госэкоинспекции, 16 мая на территории Черниговского района инспекторы получили оперативную информацию о браконьерской охоте от егерской службы одного из охотничьих хозяйств Городнянского территориального общества.

Отмечается, что государственные инспекторы по охране окружающей среды Черниговской области выехали на место происшествия.

– К сожалению, информация подтвердилась. Зафиксирован факт незаконного добывания самца лося европейского вида, занесенного в Красную книгу Украины и находящегося под особой охраной государства, – говорится в сообщении.

Как утверждают в Госэкоинспекции, на место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу полиции. Составлены соответствующие материалы, а правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех причастных лиц.

– Особое возмущение вызывает тот факт, что в условиях военного положения, в приграничной Черниговской области, есть лица, которые ради легкой наживы сознательно уничтожают редких диких животных, – отмечается в заявлении.

В Госэкоинспекции добавили, что подобные действия не только нарушают закон, а также наносят непоправимый ущерб природной среде и ставят под угрозу сохранение уникальной украинской фауны.

Отдельно Госэкоинспекция в Черниговской области подчеркнула, что решение об открытии сезона охоты на территории региона в 2026 году не принималось. Именно поэтому любая охота на территории Черниговщины является незаконной.

Фото: Государственная экологическая инспекция в Черниговской области

