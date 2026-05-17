Полиция ищет браконьеров, убивших краснокнижного лося в Черниговской области
- В пограничной Черниговской области егеря и экологические инспекторы обнаружили факт браконьерской охоты, в результате которой убили самца лося европейского, занесенного в Красную книгу Украины.
- На место происшествия вызвали полицию для установления лиц злоумышленников, поскольку охота в регионе строго запрещена.
Об этом сообщает Государственная экологическая инспекция в Черниговской области.
Лось из Красной книги стал жертвой браконьеров
По данным Госэкоинспекции, 16 мая на территории Черниговского района инспекторы получили оперативную информацию о браконьерской охоте от егерской службы одного из охотничьих хозяйств Городнянского территориального общества.
Отмечается, что государственные инспекторы по охране окружающей среды Черниговской области выехали на место происшествия.
– К сожалению, информация подтвердилась. Зафиксирован факт незаконного добывания самца лося европейского вида, занесенного в Красную книгу Украины и находящегося под особой охраной государства, – говорится в сообщении.
Как утверждают в Госэкоинспекции, на место происшествия сразу вызвали следственно-оперативную группу полиции. Составлены соответствующие материалы, а правоохранительные органы проводят следственные действия для установления всех причастных лиц.
– Особое возмущение вызывает тот факт, что в условиях военного положения, в приграничной Черниговской области, есть лица, которые ради легкой наживы сознательно уничтожают редких диких животных, – отмечается в заявлении.
В Госэкоинспекции добавили, что подобные действия не только нарушают закон, а также наносят непоправимый ущерб природной среде и ставят под угрозу сохранение уникальной украинской фауны.
Отдельно Госэкоинспекция в Черниговской области подчеркнула, что решение об открытии сезона охоты на территории региона в 2026 году не принималось. Именно поэтому любая охота на территории Черниговщины является незаконной.
Фото: Государственная экологическая инспекция в Черниговской области