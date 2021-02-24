Киевское Динамо в четверг, 25 февраля, проведет ответный матч на стадии 1/16 финала Лиги Европы-2020/21, в котором подопечные Мирчи Луческу на стадионе Ян Брейдел в Бельгии сыграют против бельгийского Брюгге. Начало матча в 22.00.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Рюда Вормера. На победу Брюгге принимают ставки с коэффициентом 2.08. Успех бело-синих оценивают в 3.70. Ничейный исход встречи — 3.50.

На то, что черно-белые первыми откроют счет в матче дают коэффициент 1.61, а на подопечных Мирчи Луческу — 2.23.

Матч доверили судить сербской бригаде арбитров во главе с рефери Срджаном Йовановичем. Ему будут ассистировать соотечественники: Урош Стойкович и Милан Михайлович. Обязанности четвертого рефери исполнит хорват Фран Йович. Арбитры VAR: Саша Штегеманн (Германия) и Луиш Годиньйо (Португалия).

Это будет четвертая официальная игра команд в истории. Последний раз они встречались в Киеве в первом матче 1/16 финала Лиги Европы текущего сезона.

На НСК Олимпийский Динамо первым открыло счет после точного удара Виталия Буяльского, но бельгийцы сравняли благодаря голу Брандона Мехеле. В итоге встреча завершилась ничьей 1:1. Обладатель путевки в 1/8 финала ЛЕ определится 25 февраля.

Фото: Club Brugge K.V., FC Dynamo Kyiv