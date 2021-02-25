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Тетяна Забожко |

Реал минимально победил Аталанту в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Итальянская Аталанта принимала мадридский Реал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21.

Аталанта - Реал Мадрид_24.02.2021

Встреча в Бергамо на арене Стадио Атлети Адзурри д’Италия завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Уже на 17-й минуте встречи Аталанта осталась в меньшинстве – красную карточку получил Ремо Фройлер. Через шесть минут получил желтую карточку и Каземиро из Реала, поэтому он точно пропустит ответный матч команд.

В середине первого тайма Дуван Сапата получил травму и не смог продолжить игру. Джан Пьеро Гасперини пришлось делать вынужденную замену и вместо колумбийца бросать в бой Марио Пашалича.

В общем первая половина матча прошла почти без острых моментов. Перед свистком на перерыв Модрич возле штрафной хозяев мощно пробил по центру, но мяч пролетел выше перекладины.

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Ответ Аталанты был мгновенным, но мяч после удара Луиса Муриеля пролетел мимо ворот Куртуа. В добавленное время возможность открыть счет имел Каземиро – бразилец головой пробил за пределами штрафной, но Голлини спас команду в прыжке, сделав сейв.

Во втором тайме игра полностью проходила по сценарию Галактикос. Подопечным Зидана долго не удавалось проломить оборону хозяев.

На 86-й минуте на замену Иосифу Иличичу вышел экс-игрок Шахтера украинец Руслан Малиновский. И в эту же минуту Аталанта пропустила первый гол – Ферлан Мэнди пробил с середины поля и вогнал мяч под правую стойку.

На первой дополнительной минуте Каземиро нашел свободную зону в штрафной и пробил по воротам, но один из защитников заблокировал удар в подкате.

Хьюго Дуро с Реала сфолил, слишком агрессивно вступив в борьбу за мяч. Аталанта получила штрафной, имея перспективную позицию для прямого удара. Но судья остановил игру.

В итоге победа Реала со счетом 1:0.

Ответный матч команд запланирован на 16 марта в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано.

Коваленко стал игроком Аталанты

В начале февраля украинский футболист Виктор Коваленко стал игроком Аталанты.

По неофициальной информации, стороны подписали контракт на 4,5 года, а сумма перехода обошлась клубу в около €1 млн.

В обновленном составе футболист заменит аргентинского полузащитника Алехандро Гомеса. Виктор Коваленко стал вторым украинцем в Аталанте после Руслана Малиновского, который также является воспитанником Шахтера.

Фото: Getty Images

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