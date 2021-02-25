Итальянская Аталанта принимала мадридский Реал в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21.

Встреча в Бергамо на арене Стадио Атлети Адзурри д’Италия завершилась победой гостей со счетом 1:0.

Уже на 17-й минуте встречи Аталанта осталась в меньшинстве – красную карточку получил Ремо Фройлер. Через шесть минут получил желтую карточку и Каземиро из Реала, поэтому он точно пропустит ответный матч команд.

В середине первого тайма Дуван Сапата получил травму и не смог продолжить игру. Джан Пьеро Гасперини пришлось делать вынужденную замену и вместо колумбийца бросать в бой Марио Пашалича.

В общем первая половина матча прошла почти без острых моментов. Перед свистком на перерыв Модрич возле штрафной хозяев мощно пробил по центру, но мяч пролетел выше перекладины.

Ответ Аталанты был мгновенным, но мяч после удара Луиса Муриеля пролетел мимо ворот Куртуа. В добавленное время возможность открыть счет имел Каземиро – бразилец головой пробил за пределами штрафной, но Голлини спас команду в прыжке, сделав сейв.

Во втором тайме игра полностью проходила по сценарию Галактикос. Подопечным Зидана долго не удавалось проломить оборону хозяев.

На 86-й минуте на замену Иосифу Иличичу вышел экс-игрок Шахтера украинец Руслан Малиновский. И в эту же минуту Аталанта пропустила первый гол – Ферлан Мэнди пробил с середины поля и вогнал мяч под правую стойку.

На первой дополнительной минуте Каземиро нашел свободную зону в штрафной и пробил по воротам, но один из защитников заблокировал удар в подкате.

Хьюго Дуро с Реала сфолил, слишком агрессивно вступив в борьбу за мяч. Аталанта получила штрафной, имея перспективную позицию для прямого удара. Но судья остановил игру.

В итоге победа Реала со счетом 1:0.

Ответный матч команд запланирован на 16 марта в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано.

Коваленко стал игроком Аталанты

В начале февраля украинский футболист Виктор Коваленко стал игроком Аталанты.

По неофициальной информации, стороны подписали контракт на 4,5 года, а сумма перехода обошлась клубу в около €1 млн.

В обновленном составе футболист заменит аргентинского полузащитника Алехандро Гомеса. Виктор Коваленко стал вторым украинцем в Аталанте после Руслана Малиновского, который также является воспитанником Шахтера.