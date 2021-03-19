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Факты / Спорт
Вахоцький Олег |

Динамо уступило Вильярреалу в Испании и покинуло Лигу Европы

Вильярреал — Динамо Киев 2:0
Голы: Морено, 13, 36

Динамо уступило Вильярреалу в Испании и покинуло Лигу Европы

Вильярреал: Асенхо — Фойт (Гаспар, 62), Альбиоль, Мори, Педраса — Тригерос (Коста, 78), Капу, Парехо — Морено (Раба, 79), Бакка (Пино, 62), Чуквезе (Баэна, 71).

Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота (Попов, 83), Миколенко (Сидклей, 83) — Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 65) — Цыганков (Супряга, 46), Буяльский, Де Пена — Родригес (Леднев, 65).

Предупреждения: Тригерос, Парехо.

Фото: Getty Images

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