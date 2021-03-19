Вильярреал — Динамо Киев 2:0
Голы: Морено, 13, 36
Вильярреал: Асенхо — Фойт (Гаспар, 62), Альбиоль, Мори, Педраса — Тригерос (Коста, 78), Капу, Парехо — Морено (Раба, 79), Бакка (Пино, 62), Чуквезе (Баэна, 71).
Динамо Киев: Бущан — Кендзера, Забарный, Сирота (Попов, 83), Миколенко (Сидклей, 83) — Сидорчук, Андриевский (Шепелев, 65) — Цыганков (Супряга, 46), Буяльский, Де Пена — Родригес (Леднев, 65).
Предупреждения: Тригерос, Парехо.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==