Европейская футбольная Суперлига, которая была анонсирована в ночь с 19 на 20 апреля, трещит по швам. О своем отказе от участия объявили еще два клуба.

Сначала мадридский Атлетико объявил о своем решении выйти из состава Суперлиги, а спустя несколько минут такое же решение анонсировал миланский Интер.

Матрасники отметили, что соответствующее решение было принято во время собрания совета директоров клуба утром, 21 апреля.

— Атлетико принял решение присоединиться к этому проекту в понедельник из-за обстоятельств, которых сегодня больше нет. Для Атлетико очень важна гармония между всеми группами, составляющими клубную семью, особенно это касается наших фанатов, — говорится в заявлении мадридского клуба.

В своем заявлении нерадзурри отметили, что футбол должен быть заинтересован в постоянном улучшении своих соревнований, чтобы не терять интерес болельщиков всех возрастов во всем мире в рамках финансовой устойчивости.

— Интер подтверждает, что клуб больше не будет участвовать в проекте Суперлиги. Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт, инновации и инклюзивность является частью нашей ДНК с момента основания. Наше взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами для улучшения футбольной индустрии никогда не изменится.

| COMUNICATO Comunicato ufficiale di FC Internazionale Milano https://t.co/F6wncPBoH7#FCIM — Inter (@Inter) April 21, 2021

Накануне о своем выходе из Суперлиги заявили шесть английских клубов, входивших в состав учредителей проекта — Манчестер Сити, Тоттенхэм Хотспур, Ливерпуль, Челси, Арсенал и Манчестер Юнайтед.

Создание Суперлиги

12 футбольных топ-клубов Европы 19 апреля официально объявили о создании европейской Суперлиги.

Это были Арсенал, Ливерпуль, Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Сити, Челси, Манчестер Юнайтед, Атлетико Мадрид, Реал Мадрид, Барселона, Интер, Милан и Ювентус. В первом сезоне к ним должны были присоединиться еще три клуба.

Президентом Суперлиги стал президент мадридского Реала Флорентино Перес.

Источник: Atletico Madrid, Inter FC