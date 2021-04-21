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Факты / Спорт
Софія Зінов'єва |

Деятельность Суперлиги прекращена — организаторы хотят реформировать турнир

Флорентіно Перес

Европейская Суперлига официально приостановила свою деятельность после выхода всех английских клубов, организаторы хотят несколько реформировать проект и изменить его форму.

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Руководство новой лиги уверено в том, что европейский футбол требует новых изменений и развития.

— Наше предложение нацелено на то, чтобы спорт развивался, давая при этом ресурсы и стабильность для развития всей футбольной пирамиды и в том числе, помогая всей футбольной общественности, что столкнулась с финансовыми сложностями в условиях пандемии, — говорится в официальном заявлении Суперлиги.

Также руководство турнира считает, что недавно созданная лига не противоречит никаким законам и нормам.

По мнению организаторов, выход шести английских клубов был осуществлен под давлением.

— В сложившихся обстоятельствах мы примем надлежащие меры для изменения проекта, не отказываясь от наших целей подарить болельщикам лучший опыт и одновременно увеличить солидарные выплаты всей футбольной общественности, — отметили в обращении.

Создание Суперлиги

19 апреля 12 топ-клубов официально объявили о создании европейской Суперлиги.

В нее вошли Арсенал, Челси, Ливерпуль, Манчестер Сити, Тоттенхэм Хотспур, Манчестер Юнайтед, Реал Мадрид, Реал Мадрид, Барселона, Милан, Ювентус и Интер.

Фото: Getty Images

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