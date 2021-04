Деятельность Суперлиги прекращена — организаторы хотят реформировать турнир

Европейская Суперлига официально приостановила свою деятельность после выхода всех английских клубов, организаторы хотят несколько реформировать проект и изменить его форму.

Руководство новой лиги уверено в том, что европейский футбол требует новых изменений и развития.

Также руководство турнира считает, что недавно созданная лига не противоречит никаким законам и нормам.

По мнению организаторов, выход шести английских клубов был осуществлен под давлением.

The Super League announces that they are reconsidering the appropriate steps, in order to reshape the project. pic.twitter.com/qIEvoULFyk

— ESPN FC (@ESPNFC) April 20, 2021