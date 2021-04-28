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Факти / Спорт
Євгенія Шапоренко |

У Польщі демонстративно прибрали прапор РФ під час партії на чемпіонаті з шашок

Шашки

У Варшаві з 23 квітня до 3 травня 2021 року відбувається турнір за звання чемпіонки світу зі стокліткових шашок. На турнірі грають росіянка Тамара Тансиккужина і Наталія Садовська з Польщі.

Однак чемпіонат вже ознаменувався скандалом. Річ у тому, що Спортивний арбітражний суд у Лозанні позбавив російських спортсменів можливості на два роки виступати під своїми прапором. Таке рішення було ухвалене через великі порушення антидопінгового законодавства.

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Чемпіонат з шашок не став винятком. Організатор турніру Яцек Павліцкі з Польщі під час партії прибрав зі столу прапор РФ і табличку з зображенням російського триколора.

У Росії, попри офіційну заборону, вже назвали цей крок “неприкритим актом агресії”.

Допінговий скандал

17 грудня 2020 року Спортивний арбітражний суд Лозанни на два роки відсторонив РФ від участі в міжнародних змаганнях. Йдеться про Олімпіади та ЧС. Рішення було ухвалене у зв’язку з підміною допінг-проб Московською антидопінговою лабораторією. Хоча санкції не торкнуться російських спортсменів на Євро-2020.

У січні 2020 року Московську антидопінгову лабораторію позбавили ліцензії.

Російські спортсмени можуть брати участь у міжнародних змаганнях, проте під нейтральним прапором.

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