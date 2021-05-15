Украина выиграла четвертое золото на чемпионате Европы по синхронному плаванию

Украина заняла первое место в командных соревнованиях по синхронному плаванию в дисциплине хайлайт на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).

Состав команды из Украины — Марта Федина, Марина Алексеева, Владислава Алексеева, Вероника Гришко, Анна Носова, Екатерина Резник, Анастасия Савчук, Алина Шинкаренко, Ксения Сидоренко, Елизавета Яхно.

Таким образом Украина завоевала уже восьмую медаль в синхронном на Евро-2021 по артистическому плаванию. В активе сборной Украины есть четыре золота и четыре серебра.

Командное выступление в этой дисциплине закрывало программу чемпионата Европы по артистическому плаванию. Впервые в истории украинки представили хайтлайт на уровне континентального первенства.

Всего на старт заявились три сборные — Беларусь, Венгрия и Украина. Однако именно наши спортсменки завоевали почетное первое место. Украина набрала за свое выступление 95.3000 баллов, что почти на 10 баллов больше чем Беларусь, которая завоевала второе место.

Украинская синхронистка завоевала золото на ЧЕ

Украинский синхронистка Марта Федина стала чемпионкой Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште (Венгрия).

19-летняя спортсменка победила в технической программе соло. После победы Федина поделилась тем, что это был один из лучших ее результатов в техническом соло.

Источник: Сборная Украины по синхронному плаванию

Фото: Сборная Украины по синхронному плаванию