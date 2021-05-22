В рамках подготовки к Евро-2020 сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Бахрейна. Встреча состоится 23 мая в Харькове на арене ОСК Металлист.

Начало матча в 21.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.

Сборная Бахрейна занимает 99-ю строчку в рейтинге ФИФА. С 2019 году команду возглавляет португальский специалист Элиу Соуза.

В марте бахрейнцы провели два домашних товарищеских матча. Сначала они обыграли сборную Сирии со счетом 3:1, а затем уступили Иордании — 1:2.

Для подопечных Андрея Шевченко это будет первый матч в рамках подготовки к чемпионату Европы по футболу, который стартует 11 июня 2021 года. После встречи с Бахрейном сине-желтые сыграют еще две игры против Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня).

На Евро-2020 жребий отправил Украины в квартет C, куда также попали команды Нидерландов, Австрии и Северной Македонии.

УЕФА исключил два города из списка хозяев Евро-2020

УЕФА принял решение перенести матчи чемпионата Европы, которые должны были состояться в Дублине и Бильбао, в другие города.

Также в список городов, принимающих Евро-2020, добавили испанскую Севилью.

Подробнее о том, куда перенесли матчи из Дублина и Бильбао читайте на сайте Факты ICTV.