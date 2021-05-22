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Факты / Спорт
Дмитро Кудрявцев |

Украина-Бахрейн: Шевченко попросил харьковчан поддержать сборную

Андрій Шевченко

Главный тренер сборной Украины по футболу в интервью перед матчем с Бахрейном призвал харьковчан прийти на стадион и поддержать игроков.

По его словам, для футболистов сборной – это очень важный фактор.

— Мы рады вернуться в Харьков. Мы начали первый этап подготовки к чемпионату Европы, который уже подходит к концу. Да, завтра будет товарищеский матч, но он очень для нас важен, — заявил Шевченко.

Украинский тренер отметил, что сборная лишилась двух игроков: Виталий Буяльский получил серьезную травму, а Виктор Корниенко слег с ангиной.

Оба футболиста уже покинули расположение сборной и будут готовится к следующему сезону в составе своих клубов.

Шевченко добавил, что определится с окончательной заявкой на Евро 2020 уже в ближайшее время.

— Бахрейн тренирует португальский тренер – опытный и очень хороший наставник. У нас об этой команде очень мало информации. Мы будем делать акцент на свою игру, — подчеркнул главный тренер сборной.

Коуч отметил, что игроки прошли через тяжелый недельный тренировочный цикл, по этой причине сыграть смогут многие футболисты.

По словам Шевченко, сборная Бахрейна была подобрана в качестве спарринг-партнера намеренно.

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Таким образом тренерскому штабу удастся адекватно оценить возможности своих подопечных спустя неделю интенсивных тренировок.

Главный тренер также добавил, что перенос Евро имел как свои плюсы, так и минусы.

В частности, Шевченко отметил, что команда почти полностью изменилась, появилось много молодых игроков.

— Я придерживаюсь своего принципа: играет тот, кто сильнее. На следующем этапе соберемся 28 мая. У каждого будет возможность себя проявить. Важно, чтобы футболисты, которые являются ведущими в сборной, находились в хорошей форме. Чем меньше будет у таких игроков травм – тем успешнее мы выступим на чемпионате Европы, — добавил главный тренер.

Шевченко также подчеркнул, что неутешительные результаты на старте отбора на ЧМ 2022 не повлияли на настроение игроков, поскольку это два разных турнира.

Где смотреть матч Украина-Бахрейн

В рамках подготовки к Евро 2020 сборная Украины сыграет товарищеский матч с командой Бахрейна.

Встреча состоится 23 мая в Харькове на арене ОСК Металлист.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканалах ТРК Украина и Футбол 1.

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