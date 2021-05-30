Гранды английского футбола Манчестер Сити и Челси встречались в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Матч состоялся в Порту на арене Драгау и завершился победой подопечных

Аристократы, несмотря на статус аутсайдера, в финальном поединке значительно острее начали встречу. Каю Хаверцу уже на первой минуте почти удался голевой момент, но помешал Эдерсон. Мгновенный ответ Сити увенчалась лишь угловым.

Подопечные Тухеля не сдались и продолжили наседать на ворота Эдерсона. Следующим свою удачу испытал Тимо Вернер, но его удар легко парировал бразильский вратарь горожан.

Вскоре возможность записать свое имя на табло появилась у Фила Фодена, но его удар ликвидировал один из защитников лондонского клуба.

Под конец первого тайма Тухелю пришлось делать вынужденную замену. Тьяго Силва после столкновения с Гюндоганом не смог продолжить игру и покинул поле. Но синие не сдались и фактически спустя три минуты распечатали ворота горожан — Мейсон Маунт отпасовал на Хаверца, который расписался в воротах Эдерсона.

После перерыва вынужденную замену пришлось делать уже Хосепу Гвардиолу. После столкновения с Рюдигером поле покинул капитан Сити Кевин де Брюйне.

Спустя несколько минут в собственной штрафной рукой сыграл Джеймс и как бы не апеллировал к арбитру Стерлинг — Антонио Матео Лаос пенальти не назначил.

Челси получил прекрасный момент, чтобы удвоить свое преимущество, но Кристиан Пулишич отправил мяч рядом с левой стойкой.

Ко второму тайму арбитр добавил семь минут — Рияд Марез был близким, чтобы сравнить, но мяч после его удара пролетел выше ворот.

Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Гюндоган, Стерлинг (Агуэро, 77), Марез, де Брюйне (Жезус, 60), Фоден.

Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Гюндоган, Стерлинг (Агуэро, 77), Марез, де Брюйне (Жезус, 60), Фоден. Челси: Менди, Аспиликуета, Силва (Кристенсен, 39), Рюдигер, Джеймс, Жоржинью, Канте, Чилуелл, Хаверц, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Пулишич, 66).

Менди, Аспиликуета, Силва (Кристенсен, 39), Рюдигер, Джеймс, Жоржинью, Канте, Чилуелл, Хаверц, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Пулишич, 66). Голы: Хаверц, 42

Для Челси — это уже вторая победа в Лиге чемпионов. Впервые аристократы поднимали главный еврокубковый трофей еще в 2012 году, когда обыграли мюнхенскую Баварию.

Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Челси, где собрали все самые интересные и острые моменты матча.