Гранды английского футбола Манчестер Сити и Челси встречались в финале Лиги чемпионов сезона-2020/21. Матч состоялся в Порту на арене Драгау и завершился победой подопечных
Аристократы, несмотря на статус аутсайдера, в финальном поединке значительно острее начали встречу. Каю Хаверцу уже на первой минуте почти удался голевой момент, но помешал Эдерсон. Мгновенный ответ Сити увенчалась лишь угловым.
Подопечные Тухеля не сдались и продолжили наседать на ворота Эдерсона. Следующим свою удачу испытал Тимо Вернер, но его удар легко парировал бразильский вратарь горожан.
Вскоре возможность записать свое имя на табло появилась у Фила Фодена, но его удар ликвидировал один из защитников лондонского клуба.
Под конец первого тайма Тухелю пришлось делать вынужденную замену. Тьяго Силва после столкновения с Гюндоганом не смог продолжить игру и покинул поле. Но синие не сдались и фактически спустя три минуты распечатали ворота горожан — Мейсон Маунт отпасовал на Хаверца, который расписался в воротах Эдерсона.
После перерыва вынужденную замену пришлось делать уже Хосепу Гвардиолу. После столкновения с Рюдигером поле покинул капитан Сити Кевин де Брюйне.
Спустя несколько минут в собственной штрафной рукой сыграл Джеймс и как бы не апеллировал к арбитру Стерлинг — Антонио Матео Лаос пенальти не назначил.
Челси получил прекрасный момент, чтобы удвоить свое преимущество, но Кристиан Пулишич отправил мяч рядом с левой стойкой.
Ко второму тайму арбитр добавил семь минут — Рияд Марез был близким, чтобы сравнить, но мяч после его удара пролетел выше ворот.
- Манчестер Сити: Эдерсон, Уокер, Стоунз, Диаш, Зинченко, Бернарду Силва (Фернандиньо, 64), Гюндоган, Стерлинг (Агуэро, 77), Марез, де Брюйне (Жезус, 60), Фоден.
- Челси: Менди, Аспиликуета, Силва (Кристенсен, 39), Рюдигер, Джеймс, Жоржинью, Канте, Чилуелл, Хаверц, Маунт (Ковачич, 80), Вернер (Пулишич, 66).
- Голы: Хаверц, 42
Для Челси — это уже вторая победа в Лиге чемпионов. Впервые аристократы поднимали главный еврокубковый трофей еще в 2012 году, когда обыграли мюнхенскую Баварию.
Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Манчестер Сити — Челси, где собрали все самые интересные и острые моменты матча.