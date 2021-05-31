Олимпиада в Токио: от болельщиков могут требовать тест на Covid-19 и справку о вакцинации

В Японии могут запретить присутствовать на олимпийских играх в Токио, если болельщики не предоставят справку о вакцинации или отрицательный результат теста на Covid-19.

Также ожидается, что спортсмены, участвующие в соревнованиях, полностью пройдут вакцинацию от коронавируса к концу июля.

Когда в Японии объявили чрезвычайное положение, правительство потребовало, чтобы спортивные мероприятия проводили без зрителей. Однако сейчас организаторы олимпийских игр в Токио обсуждают, сколько зрителей могут допустить к просмотру соревнований.

Читайте Олимпийские игры в Японии могут провести без зрителей

В Японии также опасаются, что после соревнований, на которых будут присутствовать много спортсменов, чиновников и журналистов, может вспыхнуть новая волна коронавируса в Японии.

Вице-президент Международного олимпийского комитета Джон Коутс недавно заявил, что олимпийские игры в Токио этим летом будут, даже если в других регионах будут усиленные карантинные ограничения.

Олимпийские игры

Из-за пандемии коронавируса Олимпиаду в Токио уже переносили в 2020 году. По этой же причине спортивные соревнования хотели отменить и в 2021 году.

Однако вскоре правительство Японии и организаторы соревнований все же утвердили, что олимпийские игры в Токио должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.