Румынский специалист Мирча Луческу продолжит работу с киевским Динамо еще ближайшие два сезона.

Президент бело-синих Игорь Суркис согласовал с Луческу опцию пролонгации соглашения до лета 2023 года.

— Мы полностью доверяем Мистеру и его стратегии развития. Мирча Луческу не только тренер-победитель, он является специалистом, который развивает игроков и помогает меняться нашему клубу. Надеюсь, что ближайшие два года — это только начало новой, победной страницы в истории Динамо, и мы очень рады, что Луческу будет частью этого пути, — сказал Суркис.

Луческу и Суркис на прошлой неделе посетили финалы Лиги чемпионов и Лиги Европы, где обсудили сезон 2020/21 и планы на будущее.

В 2020 году специалист подписал с киевским клубом контракт по схеме 2+1. В первом же сезоне Луческу выиграл с киевлянами все внутренние трофеи — Суперкубок Украины, чемпионский титул и Кубок Украины.

Назначение Де Дзерби в Шахтере

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби возглавил донецкий Шахтер.

С горняками он подписал контракт на ближайшие два сезона. Последним местом работы Де Дзерби было Сассуоло.

Фото: FC Dynamo Kyiv