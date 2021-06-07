Сборная Украины встречалась с командой Кипра в товарищеском матче в рамках подготовки к Евро-2020. Игра состоялась в Харькове на стадионе ОСК Металлист и завершилась разгромной победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 4:0.

Подопечные Андрея Шевченко с первых секунд встречи завладели инициативой. Роман Яремчук на десятой минуте пробил низом, но голкипер киприотов Константинос Панаги парировал. Впоследствии тот же Яремчук получил шикарный пас от Александра Зинченко, но опять помешал Панаги.

Дальше свою прицельность потренировал Зинченко, но его удар пришелся на каркас ворот.

В экваторе первой половины встречи Антреас Панаиоту сфолил на Александре Зубкове, который ворвался в штрафную, и арбитр указал на одиннадцатиметровую отметку. Пенальти успешно реализовал Андрей Ярмоленко.

В добавленное время арбитр указал еще на один пенальти в ворота киприотов. На этот раз в своей штрафной рукой сыграл Николас Иоанну. Гол с точки забил Александр Зинченко.

После перерыва подопечные Шевченко всадили в сетку ворот соперников третий мяч после невероятной комбинации. Марлос получил обратный пас от Ярмоленко, сыграл в стеночку с Зинченко, ворвался в штрафную и прострелил на Яремчука, который замкнул в пустые ворота.

Финальную точку во встрече поставил Ярмоленко. Мяч после его удара срикошетил от защитника киприотов Костаса Сотериу.

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук.

Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Макаренко, Малиновский, Зинченко, Ярмоленко, Зубков, Яремчук. Кипр: Панаги, Каро, Сотериу, Иоанну, Панаиоту, Артиматас, Кирьяку, Авраам, Питтас, Илия, Папулис.

Панаги, Каро, Сотериу, Иоанну, Панаиоту, Артиматас, Кирьяку, Авраам, Питтас, Илия, Папулис. Голы: Ярмоленко, 37 (пен.), 65 Зинченко, 45+2 (пен.) Яремчук, 59

Матч с Кипром был последним в рамках подготовки к Евро-2020. Уже 13 июня сине-желтые стартуют на турнире матчем против Нидерландов на Йохан Кройф Арене в Амстердаме.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Украина — Кипр, где собрали все самые острые и интересные моменты встречи.