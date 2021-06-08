Президенту Владимиру Зеленскому подарили эксклюзивный образец новой формы национальной сборной Украины по футболу.
На именной футболке президента его фамилия и номер 95, остальные атрибуты совпадают с дизайном формы других игроков.
Зеленский подчеркнул, что форма соединила в себе несколько очень важных для Украины символов, которые объединяют украинцев из разных уголков страны.
— Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя.
Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина, — написал президент в Instagram.
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Новая форма украинской сборной
7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображен контур территории страны со всеми временно оккупированными территориями, а также написан национальный лозунг.
Новую форму уже оценили в США и Великобритании, а вот из России слышна негативная реакция.
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