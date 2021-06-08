Президенту Владимиру Зеленскому подарили эксклюзивный образец новой формы национальной сборной Украины по футболу.

На именной футболке президента его фамилия и номер 95, остальные атрибуты совпадают с дизайном формы других игроков.

Зеленский подчеркнул, что форма соединила в себе несколько очень важных для Украины символов, которые объединяют украинцев из разных уголков страны.

— Новая форма сборной Украины по футболу точно особенная. Она умеет шокировать. На ней — несколько важных символов, объединяющих украинцев от Луганска до Ужгорода, от Чернигова до Севастополя. Наша страна — единая и неделимая. Крым — это Украина, — написал президент в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Володимир Зеленський (@zelenskiy_official)

Новая форма украинской сборной

7 июня УЕФА утвердил новую форму сборной Украины по футболу, на которой изображен контур территории страны со всеми временно оккупированными территориями, а также написан национальный лозунг.

Новую форму уже оценили в США и Великобритании, а вот из России слышна негативная реакция.

Подробнее о новой форме украинской сборной читайте на Фактах ICTV.