Только что в Риме на Стадио Олимпико стартовало долгожданное Евро-2020.

Спортивного события болельщики ждали не четыре года, как обычно, а пять. Проведение чемпионата Европы по футболу сместили на год из-за пандемии коронавируса.

Церемония открытия началась с выноса на поле 24 больших гелиевых воздушных шаров, олицетворяющих количество команд-участников Евро.

Действо происходило в сопровождении национального оркестра итальянской полиции, летающих барабанщиков и разноцветного салюта.

Далее на поле вышел итальянский тенор Андреа Бочелли. Он исполнил отрывок из оперы Джакомо Пуччини Турандот Nessun dorma.

Изюминкой церемонии стало виртуальное выступление ведущего мирового диджея Мартина Гарикса и двух участников легендарной ирландской рок-группы U2 Боно и Эджа.

Артисты исполнили официальную песню Евро-2020 We Are The People.

Сразу после церемонии открытия на поле вышли команды из Турции и Италии, которые и откроют чемпионат Евро-2020.

Таблица и расписание матчей Евро-2020

11 июня стартовал групповой этап Евро-2020, который продлится до 23 июня.

Матчи 1/8 финала состоятся 26-29 мая, четвертьфиналы – 2-3 июля, полуфиналы – 6-7 июля.

Финал состоится на арене Уэмбли в Лондоне 11 июля.

Подробнее ознакомиться с турнирной таблицей и расписанием матчей Евро-2020 можно в материале Фактов ICTV.