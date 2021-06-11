В этот день, 11 июня, Google посвятил свой новый дудл старту Чемпионата Европы по футболу. Первый матч Евро-2020 состоится уже сегодня в 22.00.

В первом поединке, который состоится в Риме на Олимпийском стадионе, встретятся сборные Италии и Турции.

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Отметим, впервые в истории турнир состоится в 11 городах в 10 различных государствах.

Остальные матчи группового этапа будут играть с 12 июня до 23 июня.

Матчи сборной Украины:

13.06. 22:00. Амстердам. Нидерланды — Украина;

17.06. 16:00. Бухарест. Украина — Северная Македония;

21.06. 19.00. Бухарест. Украина — Австрия.

Финал Евро-2020 сыграют на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне 11 июля.

Города-хозяева Евро-2020

В конце апреля УЕФА исключил из списка городов, которые примут Евро-2020, Дублин и Бильбао. На замену в список хозяев турнира добавили испанскую Севилью.

Часть матчей группового этапа в квартете Е перенесли в Санкт-Петербург.

Подробнее о переносе матчей Евро-2020 из Дублина и Бильбао читайте в нашем материале.