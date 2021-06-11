В этот день, 11 июня, Google посвятил свой новый дудл старту Чемпионата Европы по футболу. Первый матч Евро-2020 состоится уже сегодня в 22.00.
В первом поединке, который состоится в Риме на Олимпийском стадионе, встретятся сборные Италии и Турции.
Отметим, впервые в истории турнир состоится в 11 городах в 10 различных государствах.
Остальные матчи группового этапа будут играть с 12 июня до 23 июня.
Матчи сборной Украины:
- 13.06. 22:00. Амстердам. Нидерланды — Украина;
- 17.06. 16:00. Бухарест. Украина — Северная Македония;
- 21.06. 19.00. Бухарест. Украина — Австрия.
Финал Евро-2020 сыграют на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне 11 июля.
Города-хозяева Евро-2020
В конце апреля УЕФА исключил из списка городов, которые примут Евро-2020, Дублин и Бильбао. На замену в список хозяев турнира добавили испанскую Севилью.
Часть матчей группового этапа в квартете Е перенесли в Санкт-Петербург.
Подробнее о переносе матчей Евро-2020 из Дублина и Бильбао читайте в нашем материале.