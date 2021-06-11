Цього дня, 11 червня, Google присвятив свій новий дудл старту Чемпіонату Європи з футболу. Перший матч Євро-2020 відбудеться вже сьогодні о 22.00.

У першому поєдинку, який проходитиме в Римі на Олімпійському стадіоні, зустрінуться збірні Італії та Туреччини.

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Зазначимо, вперше в історії турнір відбудеться в 11 містах у 10 різних державах.

Решту матчів групового етапу гратимуть із 12 червня до 23 червня.

Матчі збірної України:

13.06. 22:00. Амстердам. Нідерланди – Україна;

17.06. 16:00. Бухарест. Україна – Північна Македонія;

21.06. 19.00. Бухарест. Україна – Австрія.

Фінал Євро-2020 зіграють на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні 11 липня.

Міста-господарі Євро-2020

Наприкінці квітня УЄФА виключив зі списку міст, які приймуть Євро-2020, Дублін і Більбао. На заміну до списку господарів турніру додали іспанську Севілью.

Частину матчів групового етапу у квартеті Е перенесли до Санкт-Петербурга.

Детальніше про перенесення матчів Євро-2020 з Дубліна і Більбао читайте в нашому матеріалі.