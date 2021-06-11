Цього дня, 11 червня, Google присвятив свій новий дудл старту Чемпіонату Європи з футболу. Перший матч Євро-2020 відбудеться вже сьогодні о 22.00.
У першому поєдинку, який проходитиме в Римі на Олімпійському стадіоні, зустрінуться збірні Італії та Туреччини.
Зазначимо, вперше в історії турнір відбудеться в 11 містах у 10 різних державах.
Решту матчів групового етапу гратимуть із 12 червня до 23 червня.
Матчі збірної України:
- 13.06. 22:00. Амстердам. Нідерланди – Україна;
- 17.06. 16:00. Бухарест. Україна – Північна Македонія;
- 21.06. 19.00. Бухарест. Україна – Австрія.
Фінал Євро-2020 зіграють на легендарному стадіоні Вемблі в Лондоні 11 липня.
Міста-господарі Євро-2020
Наприкінці квітня УЄФА виключив зі списку міст, які приймуть Євро-2020, Дублін і Більбао. На заміну до списку господарів турніру додали іспанську Севілью.
Частину матчів групового етапу у квартеті Е перенесли до Санкт-Петербурга.
Детальніше про перенесення матчів Євро-2020 з Дубліна і Більбао читайте в нашому матеріалі.