Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен звернувся вперше до вболівальників в соцмережах після перенесеної зупинки серця під час матчу Євро-2020 проти збірної Фінляндії.

Зокрема, 29-річний футболіст опублікував світлину з лікарняної палати, де він посміхається. Також він зазначив, що почуває себе нормально. Однак попереду будуть ще обстеження.

– Усім привіт. Велике дякую за ваші чудові повідомлення з усього світу. Це дуже багато значить для мене і моєї родини, – написав Еріксен.

За словами футболіста, він впорядку, з огляду на такі обставини.

– Мені ще треба буде пройти деякі обстеження в лікарні, але я відчуваю себе нормально, – додав він.

Окрім того, півзахисник наголосив, що тепер буде вболівати за хлопців збірної Данії в наступних матчах.

– Грайте за всю Данію, – написав він.

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У суботу, 12 червня під час матчу Євро-2020 Крістіан Еріксен знепритомнів, через що гру тимчасово зупинили.

Після відновлення гри Фінляндія виграла у Данії з рахунком 1:0.

Водночас Еріксена на ношах винесли з поля і госпіталізували до лікарні.