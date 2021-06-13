Лікар збірної Данії: Еріксен майже помер, але ми його відкачали

Лідер збірної Данії Крістіан Еріксен, який напередодні втратив свідомість в матчі Євро-2020 проти Фінляндії, пережив зупинку серця.

Як розповів лікар збірної Мортен Боесен, коли медики підбігли до півзахисника, той ще дихав, проте майже одразу у нього зупинилося серце та зникло дихання.

– Він практично помер. Ми застосували дефібрилятор і зробили йому непрямий масаж серця, після чого Еріксена вдалося повернути з того світу, – заявив доктор.

Коментувати можливість летального результату півзахисника Боесен відмовився, пославшись на те, що не має в своєму розпорядженні результатів обстеження, яке було проведене футболісту в лікарні.

Календар Євро-2020

Вже третій день як почалася основна частина Чемпіонату Європи з футболу, який триватиме до липня.

Фінал Євро-2020 пройде 11 липня на легендарному лондонському стадіоні Уемблі.

Матчі Євро-2020 приймуть 11 міст: Рим, Лондон, Севілья, Амстердам, Будапешт, Бухарест, Глазго, Баку, Мюнхен, Копенгаген і Санкт-Петербург.