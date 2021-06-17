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Анастасія Рогожінська |

Датскому полузащитнику Эриксену, пережившему клиническую смерть, поставят дефибриллятор

Крістіан Еріксен

Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену, у которого произошла остановка сердца во время матча Евро-2020 против команды Финляндии, имплантируют дефибриллятор. Это устройство необходимо для восстановления ритма сердца.

Об этом сообщили в Датском футбольном союзе.

29-летний футболист Эриксен согласился с этим рекомендуемым решением национальных и международных специалистов.

Накануне состоялись консультации с врачами сборной и медицинские исследования.

— После того как Кристиан прошел несколько обследований сердца, было принято решение, что ему необходим имплантированный подкожный дефибриллятор сердца, — объяснили в футбольном союзе.

В частности, это устройство необходимо после сердечного приступа, чтобы избежать нарушений ритма работы сердца.

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Имплантированный дефибриллятор — это устройство, которое вставляется внутрь тела. Он способен выполнять кардиоверсию, дефибриляцию и стимуляцию сердца. Кроме того, устройство способно предотвратить внезапную остановку сердца.

12 июня во время матча Евро-2020 Кристиан Эриксен потерял сознание, из-за чего игру временно остановили.

Его на носилках унесли с поля и госпитализировали в больницу. Впоследствии врачи сообщили, что Эриксен пережил остановку сердца.

Источник: DBU

Фото: Getty Images

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