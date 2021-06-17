Півзахиснику збірної Данії Крістіану Еріксену, в якого сталася зупинка серця під час матчу Євро-2020 проти команди Фінляндії, імплантують дефібрилятор. Цей пристрій необхідний для відновлення ритму серця.

Про це повідомили у Данському футбольному союзі.

29-річний футболіст Еріксен погодився із цим рекомендованим рішенням національних та міжнародних фахівців.

Напередодні відбулися консультації з лікарями національної збірної та медичні дослідження.

– Після того як Крістіан пройшов кілька обстежень серця, ухвалили рішення, що йому необхідний імплантований підшкірний дефібрилятор серця, – пояснили у футбольному союзі.

Зокрема цей пристрій необхідний після серцевого нападу, щоб уникнути порушень ритму роботи серця.

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Імплантований дефібрилятор – це пристрій, який встановлюють всередину тіла. Він здатний виконувати кардіоверсію, дефібриляцію і стимуляцію серця. Окрім того, пристрій здатен запобігти раптовій зупинці серця.

12 червня під час матчу Євро-2020 Крістіан Еріксен знепритомнів, через що гру тимчасово зупинили.

Його на ношах винесли з поля і госпіталізували до лікарні. Згодом лікарі повідомили, що Еріксен пережив зупинку серця.

Джерело: DBU