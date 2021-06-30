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Факты / Спорт
Максим Зайченко |

1/4 евро 2020: пустят ли болельщиков на матч Украина — Англия

болельщики УПЛ

Сборные Украины и Англии встретятся в 1/4 финала Евро-2020 уже в эту субботу в итальянском Риме. Украинским болельщикам будет проблематично попасть на матч, так как для владельцев билетов не будет никаких исключений. 

Согласно актуальным данным итальянского правительства и УЕФА, поездки в Италию без весомых причин пока не разрешены. Это касается, в том числе, посещения футбольных матчей. 

На практике это означает, что если у вас есть билет на матч и билеты на самолет или автобус в обе стороны, вы не сможете посетить матч в Риме. Но есть исключения. 

В частности, в страну могут свободно въезжать обладатели итальянского вида на жительство. Также Италию могут посетить те, кто подтвердит цель работы, лечения или абсолютной необходимости посещения страны.

Кроме того, в отдельных случаях, по решению итальянских компетентных органов и при наличии аргументированных оснований, может быть разрешен въезд в страну лицам, имеющим подтвержденные и стабильные личные отношения с гражданами Италии. При въезде необходимо заполнить личную декларацию и пройти самоизоляцию.

Прибывающие из Великобритании, или те, кто посещал Великобританию в последние 14 дней, должны пройти после приезда в Италию пятидневную самоизоляцию. По истечении этого срока они могут выйти из нее, получив отрицательный результат в экспресс-тесте на антиген или молекулярном тесте на коронавирус.

Это означает, что болельщики из Великобритании, если они прибыли в Италию после 28 июня, не смогут посетить матч.

Отметим, согласно данным МИД Украины, вид на жительство в Италии в 2019 году имели почти 240 тыс. украинцев. Также в стране много украинских сезонных работников. Этот факт может свидетельствовать о том, что на матче в Риме будут присутствовать украинские болельщики. 

Напомним, сборная Украины впервые в своей истории вышла в 1/4 финала чемпионата Европы. Видео и обзор матча Швеция — Украина доступен на сайте Факты ICTV.

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Источник: УЕФА

Фото: Dreamstime

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