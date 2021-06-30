Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Спорт
Максим Зайченко |

1/4 євро 2020: чи пустять уболівальників на матч Україна – Англія

болельщики УПЛ

Збірні України та Англії зустрінуться в 1/4 фіналу Євро-2020 вже цієї суботи в італійському Римі. Українським уболівальникам буде проблематично потрапити на матч, оскільки для власників квитків не буде жодних винятків. 

Згідно з актуальними даними італійського уряду та УЄФА, поїздки в Італію без вагомих причин поки що не дозволені. Це стосується, зокрема, відвідування футбольних матчів. 

На практиці це означає, якщо у вас є квиток на матч і квитки на літак або автобус в обидві сторони, ви не зможете відвідати матч у Римі. Але є винятки. 

Зокрема, в країну можуть вільно в’їжджати власники італійської посвідки на проживання. Також Італію можуть відвідати ті, хто підтвердить мету роботи, лікування або абсолютної необхідності відвідування країни.

Крім того, в окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів і за наявності аргументованих підстав, може бути дозволено в’їзд в країну особам, які мають підтверджені та стабільні особисті відносини з громадянами Італії. Під час в’їзду необхідно заповнити особисту декларацію і пройти самоізоляцію.

Той, хто прибуває з Великої Британії, або відвідував Велику Британію в останні 14 днів, має пройти після приїзду в Італію п’ятиденну самоізоляцію. Після закінчення цього терміну людина може вийти з неї, отримавши негативний результат в експрес-тесті на антиген або молекулярному тесті на коронавірус.

Це означає, що вболівальники з Великої Британії, якщо вони прибули в Італію після 28 червня, не зможуть відвідати матч.

Зазначимо, згідно з даними МЗС України, посвідку на проживання в Італії у 2019 році мали майже 240 тис. українців. Також в країні багато українських сезонних працівників. Цей факт може свідчити про те, що на матчі в Римі будуть присутні українські вболівальники. 

Нагадаємо, збірна України вперше у своїй історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Відео та огляд матчу Швеція – Україна доступний на сайті Факти ICTV.

Читайте
Євро-2020: розклад матчів чемпіонату Європи з футболу

Джерело: УЄФА

Фото: Dreamstime

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка