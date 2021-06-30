Збірні України та Англії зустрінуться в 1/4 фіналу Євро-2020 вже цієї суботи в італійському Римі. Українським уболівальникам буде проблематично потрапити на матч, оскільки для власників квитків не буде жодних винятків.

Згідно з актуальними даними італійського уряду та УЄФА, поїздки в Італію без вагомих причин поки що не дозволені. Це стосується, зокрема, відвідування футбольних матчів.

На практиці це означає, якщо у вас є квиток на матч і квитки на літак або автобус в обидві сторони, ви не зможете відвідати матч у Римі. Але є винятки.

Зокрема, в країну можуть вільно в’їжджати власники італійської посвідки на проживання. Також Італію можуть відвідати ті, хто підтвердить мету роботи, лікування або абсолютної необхідності відвідування країни.

Крім того, в окремих випадках, за рішенням італійських компетентних органів і за наявності аргументованих підстав, може бути дозволено в’їзд в країну особам, які мають підтверджені та стабільні особисті відносини з громадянами Італії. Під час в’їзду необхідно заповнити особисту декларацію і пройти самоізоляцію.

Той, хто прибуває з Великої Британії, або відвідував Велику Британію в останні 14 днів, має пройти після приїзду в Італію п’ятиденну самоізоляцію. Після закінчення цього терміну людина може вийти з неї, отримавши негативний результат в експрес-тесті на антиген або молекулярному тесті на коронавірус.

Це означає, що вболівальники з Великої Британії, якщо вони прибули в Італію після 28 червня, не зможуть відвідати матч.

Зазначимо, згідно з даними МЗС України, посвідку на проживання в Італії у 2019 році мали майже 240 тис. українців. Також в країні багато українських сезонних працівників. Цей факт може свідчити про те, що на матчі в Римі будуть присутні українські вболівальники.

Нагадаємо, збірна України вперше у своїй історії вийшла до 1/4 фіналу чемпіонату Європи. Відео та огляд матчу Швеція – Україна доступний на сайті Факти ICTV.