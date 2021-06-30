Трое футболистов со сборной Украины попали в список УЕФА лучших игроков Евро-2020. В частности, в топ-20 попали форвард Андрей Ярмоленко, а также защитники Николай Матвиенко и Александр Зинченко.

Согласно Ярмоленко возглавил четвертое место, Матвиенко — 17-е и Зинченко — 19-е в рейтинге лучших игроков чемпионата Европы.

В частности, Ярмоленко получил место в списке благодаря двум голам, которые он забил в течение турнира, а также двум голевым передачам и достаточно высокой точности пасов, которая составляет 79%.

Между тем матч 1/8 финала Евро-2020 со Швецией поднял его с 25-й позиции этого же рейтинга.

В то же время Матвиенко отличился тем, что при нуле голов он сделал шесть отборов, 22 раза отбил мяч от своих ворот, поставил шесть блоков и 37 раз подобрал мяч после потери его противником.

Точность передач защитника установили на уровне 91%. К матчу со шведами он находился на 56-м месте.

А вот на счету Зинченко: гол, три отборы, 19 подборов, один блок и девять отраженных мячей от собственных ворот.

Точность его паса составляет 81%. Перед матчем, который состоялся 29 июня, он был на 205-м месте.

Первое место в топ-рейтинге возглавляет звездный нападающий команды Португалии Криштиану Роналду, второе — нападающий сборной Чехии Патрик Шик и третье — полузащитник Германии Робин Госенс.

Источник: УЕФА