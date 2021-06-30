Троє футболістів зі збірної України потрапили у список УЄФА найкращих гравців Євро-2020. Зокрема, у топ-20 потрапили форвард Андрій Ярмоленко, а також захисники Микола Матвієнко та Олександр Зінченко.

Відповідно Ярмоленко очолив четверту сходинку, Матвієнко – 17-ту та Зінченко – 19-ту в рейтингу найкращих гравців чемпіонату Європи.

Зокрема, Ярмоленко отримав місце у списку завдяки двом голам, які він забив протягом турніру, а також двом гольовим передачам та досить високій точності пасів, яка складає 79%.

Між тим матч 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією підняв його з 25-ї сходинки цього ж рейтингу.

Водночас Матвієнко відзначився тим, що при нулі голів він зробив шість відборів, 22 рази відбив м’яч від своїх воріт, поставив шість блоків і 37 разів підібрав м’яч після втрати його противником.

Точність передач захисника встановили на рівні 91%. До матчу зі шведами він знаходився на 56-му місці.

А от на рахунку Зінченка: гол, три відбори, 19 підборів, один блок та дев’ять відбитих м’ячів від власних воріт.

Точність його пасу складає 81%. Перед матчем, який відбувся 29 червня, він був на 205-й сходинці.

Перше місце у топ-рейтину очолює зірковий нападник команди Португалії Кріштіану Роналду, друге – нападник збірної Чехії Патрік Шик та третє – півзахисник Німеччини Робін Гозенс.

Джерело: УЄФА