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Факти / Спорт
Анастасія Рогожінська |

Україна – Англія – 0:4: відео голів 1/4 фіналу Євро-2020

україна - англія євро-2020

3 липня відбувся матч Україна – Англія у межах 1/4 фіналу Євро-2020. Команди зустрічалися у Римі на Стадіо Олімпік.

Запекла гра закінчилась з рахунком 4:0 на користь збірної Англії.

Факти ICTV підготували для вас відео голів у матчі.

На четвертій хвилині Гаррі Кейн (Англія) точним ударом забив в лівий кут воріт (0:1).

На 46-й хвилинні Гарі Магуайр (Англія) зробив точний удар прямо в лівий кут воріт (0:2).

На 50-й хвилині Гаррі Кейн (Англія), відправивши м’яч із близької відстані у центр воріт, зробив рахунок 0:3.

На 63-й хвилині Джордан Хендерсон (Англія) пробив головою в лівий кут воріт (0:4).

Фото: Getty Images

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