Сборная Италии и команда Англии в воскресенье, 11 июля, сыграют в финале Евро-2020. Встреча состоится в Лондоне на легендарном стадионе Уэмбли.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, минимальными фаворитами матча являются подопечные Гарета Саутгейта. На победу сборной Англии принимают ставки с коэффициентом 2.75. Успех итальянцев оценивается в 3.00. Ничейный исход встречи в основное время — 3.05.

На то, что команда трех львов поднимет трофей дают дают коэффициент 1.86, а на подопечных Роберто Манчини — 2.01.

Вероятность отсутствия голов в матче в основное и добавленное время оценивают коэффициентом 6.90.

Это будет 28 встреча команд в истории. Впервые команды встретились еще в 1933 году в товарищеском матче. Та игра завершилась ничейным счетом 1:1.

В последний раз команды играли друг с другом тоже в товарищеском матче в 2018 году и игра так же завершилась со счетом 1:1.

В поединке с англичанами у Скуадры адзурры десять побед и восемь поражений. Еще девять раз игра завершалась с ничейным счетом.

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