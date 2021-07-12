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Факты / Спорт
Анастасія Рогожінська |

В Лондоне задержали 49 фанатов после финала Евро-2020

євро 2020 лондон

В Лондоне на стадионе Уэмбли состоялся финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии. После игры, которая закончилась в пользу итальянцев, правоохранители задержали 49 болельщиков.

Кроме того, во время задержаний пострадали 19 полицейских.

В то же время британская полиция поблагодарила тем фанатам, которые вели себя прилично и были в хорошем настроении.

Финальный матч между командами Италии и Англии на чемпионате Европы 2020 завершился со счетом 1:1 в пользу подопечных Манчини после серии пенальти (3:2).

Факты ICTV предлагают пересмотреть обзор матча Италия — Англия, где собрали все самые острые моменты поединка.

Источник: Лондонская полиция

Фото: Getty Images

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