В Лондоне на стадионе Уэмбли состоялся финальный матч Евро-2020 между сборными Италии и Англии. После игры, которая закончилась в пользу итальянцев, правоохранители задержали 49 болельщиков.

Кроме того, во время задержаний пострадали 19 полицейских.

В то же время британская полиция поблагодарила тем фанатам, которые вели себя прилично и были в хорошем настроении.

Финальный матч между командами Италии и Англии на чемпионате Европы 2020 завершился со счетом 1:1 в пользу подопечных Манчини после серии пенальти (3:2).

Факты ICTV предлагают пересмотреть обзор матча Италия — Англия, где собрали все самые острые моменты поединка.

Источник: Лондонская полиция