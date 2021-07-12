У Лондоні на стадіоні Вемблі відбувся фінальний матч Євро-2020 між збірними Італії та Англії. Після гри, яка закінчилась на користь італійців, правоохоронці затримали 49 вболівальників.

Окрім того, під час затримань постраждали 19 поліцейських.

Водночас британська поліція подякувала тим фанатам, які вели себе пристойно та були в гарному настрої.

Фінальний матч між командами Італії та Англії на чемпіонаті Європи 2020 завершився з рахунком 1:1 на користь підопічних Манчіні після серії пенальті (3:2).

Факти ICTV пропонують переглянути огляд матчу Італія – Англія, де зібрали усі найгостріші моменти поєдинку.

Джерело: Лондонська поліція