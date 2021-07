Капитан сборной Украины Ягупова продлила контракт с Фенербахче на три сезона

Капитан сборной Украины по баскетболу Алина Ягупова подписала новый контракт с турецкой командой Фенербахче. Документ рассчитан на три года.

The back-to-back #EuroLeagueWomen MVP (2020, 2021), Alina Iagupova has re-signed with @fbkadinbasket ✍️. pic.twitter.com/QshUypvE7V

— EuroLeague Women (@EuroLeagueWomen) July 12, 2021