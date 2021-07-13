Капітан збірної України з баскетболу Аліна Ягупова підписала новий контракт з турецькою командою Фенербахче. Документ розрахований на три роки.

У сезоні 2019/2020 баскетболістка вдруге стала найкращим гравцем жіночої Євроліги. Вона разом із командою посіла третє місце.

У сезоні 2020/2021 Ягупова, перебуваючи у стамбульському Фенербахче, обіграла Галатасарай у фінальній серії чемпіонату Туреччини. Таким чином команда заволоділа 18-м титулом.

Водночас сама Ягупова вперше в кар’єрі стала чемпіонкою Туреччини.

Також у цьому сезоні команда Ягупової виграла всі матчі турецької Суперліги. Зокрема, 26 в регулярному чемпіонаті та 8 – в плей-оф.

За сезон вона в середньому набирала по 20,6 очка за поєдинок, робила 7,6 підбора та 4,4 передачі за гру.

Фото: ФБУ