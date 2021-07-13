Украинец Михаил Кохан занял третье место на Фестивале по метаниям, посвященном упамяти Камилы Сколимовской, который прошел в Польше. Атлет метнул молот на 76,77 м — ему досталась третья строчка пьедестала.

На соревнованиях по легкой атлетике во Франции Оксана Окунева завоевала бронзовую медаль в прыжках на высоту — она ​​прыгнула на 1,94 м. Ее коллеге, Ирине Геращенко досталось четвертое место — ее результат составил 1,9 м.

До этого Михаил Кохан принес Украине титул чемпиона на Молодежном чемпионате Европы по легкой атлетике, который прошел в Таллинне (Эстония). Он будет представлять Украину на Олимпийских играх в Токио (Япония) в соревнованиях по метанию молота.

В прыжках в высоту в Олимпиаде примут участие Оксана Окунева, Юлия Левченко и Ярослава Магучих.

10 июля Ярослава Магучих установила рекорд на Чемпионате Европы. Она получила золотую медаль, прыгнув в высоту на 2 м.

Таким образом украинка побила рекорд 1999 года — тогда россиянке Светлане Лапиной удалось прыгнуть на 1,98 м.

Источник: Федерация легкой атлетики Украины

Фото: Федерация легкой атлетики Украины