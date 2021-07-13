Українець Михайло Кохан посів третє місце на Фестивалі з метань, присвяченому пам’яті Каміли Сколімовської, що пройшов у Польщі. Атлет метнув молот на 76,77 м – йому дісталася третя сходинка п’єдесталу.

На змаганнях з легкої атлетики у Франції Оксана Окунєва завоювала бронзову медаль у стрибках на висоту – вона стрибнула на 1,94 м. Її колезі, Ірині Геращенко дісталося четверте місце – її результат склав 1,9 м.

До цього Михайло Кохан приніс Україні титул чемпіона на Молодіжному чемпіонаті Європи з легкої атлетики, який пройшов у Таллінні (Естонія). Він представлятиме Україну на Олімпійських іграх у Токіо (Японія) у змаганнях з метання молоту.

У стрибках у висоту в Олімпіаді візьмуть участь Оксана Окунєва, Юлія Левченко та Ярослава Магучіх.

10 липня Ярослава Магучіх встановила рекорд на Чемпіонаті Європи. Вона отримала золоту медаль, стрибнувши у висоту на 2 м.

Таким чином українка побила рекорд 1999 року – тоді росіянці Світлані Лапіні вдалося стрибнути на 1,98 м.

Джерело: Федерація легкої атлетики України

Фото: Федерація легкої атлетики України